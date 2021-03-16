Испания

Бельгийский вингер вновь может застрять в лазарете.

Эден Азар получил очередное мышечное повреждение перед ответным поединков Лиги чемпионов против Аталанты.

Как сообщает издание Marca, у бельгийца по-прежнему проблемы с голеностопом, в которых видят причину других травм.

Ввиду этого, рассматривается вариант с проведением операции, которая оставит футболиста вне игры на длительный отрезок.

Если хирургическое вмешательство состоится, то Эден Азар пропустит остаток сезона и чемпионат Европы.

Ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан заявлял касательно Азара, что тот, "придя в форму, разнесет всех к чертям".