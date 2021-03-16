Бельгийский вингер вновь может застрять в лазарете.
Эден Азар, getty images
16 марта 2021, 09:59
Эден Азар получил очередное мышечное повреждение перед ответным поединков Лиги чемпионов против Аталанты.
Как сообщает издание Marca, у бельгийца по-прежнему проблемы с голеностопом, в которых видят причину других травм.
Ввиду этого, рассматривается вариант с проведением операции, которая оставит футболиста вне игры на длительный отрезок.
Если хирургическое вмешательство состоится, то Эден Азар пропустит остаток сезона и чемпионат Европы.
Ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан заявлял касательно Азара, что тот, "придя в форму, разнесет всех к чертям".