Испания

На счету французского форварда "сливочных" 186 голов в матчах испанского чемпионата.

В матче 28-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в гостях обыграл Сельту со счетом 3:1.

В этом противостоянии нападающий "сливочных" Карим Бензема оформил дубль в первом тайме. Для француза эти голы стали 185-м и 186-м в матчах испанского чемпионата.

По информации MisterChip, Бензема сравнялся с Сантильяной по количеству голов за Реал в матчах Ла Лиги. Больше них в истории "сливочных" забивали Криштиану Роналду (311), Рауль (228) и Альфредо Ди Стефано (216).

Также Бензема занимает третье место в гонке бомбардиров нынешнего сезона Примеры, уступая лишь форварду Барселоны Лионелю Месси (21) и нападающему Атлетико Луису Суаресу (18).

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