Испания

Наставник сборной Германии хотел бы поработать на высоком уровне в клубном футболе.

Согласно сообщению на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB), главный тренер сборной Германии Йоахим Лев завершит свою работу на данном посту по окончанию кампании чемпионата Европы-2020.

Как сообщает авторитетный журналист Кристиан Фальк, 61-летний специалист определенный период времени изучает испанский язык.

По информации источника, Лев ему часто заявлял, что мадридский Реал является тем клубом, который однажды он хотел бы возглавить.

Ранее сообщалось, что Ханси Флик является главным претендентом на то, чтобы возглавить сборную Германии вместо Йоахима Лева. Тем не менее, председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что Флик продолжит работать в мюнхенском гранде.