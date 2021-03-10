Немецкий специалист может вскоре покинуть мюнхенский клуб.
Ханс-Дитер Флик, getty images
10 марта 2021, 09:14
Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик, вероятно, возглавит сборную Германии после того, как команду покинет нынешний тренер Йоахим Лев.
По информации Bild, основными кандидатами на эту должность были Флик и Юрген Клопп. Однако ранее наставник Ливерпуля заявил, что не намерен покидать клуб в ближайшее время.
Сообщается, что в случае, если Флик захочет стать тренером сборной, то получит эту возможность. Вероятно, Бавария не станет препятствовать уходу Флика, поскольку с уважением и благодарностью относится к нему после шести титулов, которые команда выиграла за последние полтора года.
Ранее Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о возможном переходе форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда в мюнхенский клуб.
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