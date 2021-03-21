Германия

Немецкого специалиста хотят заманить в сборную Германии.

Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал последние слухи СМИ о том, что наставник команды Ханс-Дитер Флик может сменить немецкий клуб на сборную Германию, которую покинет Йоахим Лев.

"Я сказал ему, что мы очень довольны им. Нам посоветовали довести до конца то, что мы согласовали в контракте. Я сказал это Ханси недвусмысленно. Флик не покинет Баварию летом, это не имеет ничего общего с вероятностью. Это факт", — приводит слова Румменигге Sport1.de.

Отметим, действующий контракт Флика с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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