Атлетико Мадрида заинтересовался полузащитником Ромы Гонсало Вильяром, сообщает портал Calciomercato.

Источник утверждает, что испанский полузащитник впечатлил Диего Симеоне своей игрой за римскую команду.

Отметим, что Гонсало Вильяр перебрался в стан "матрасников" летом 2020 года из Эльче.

В текущем сезоне на счету Вильяра 36 появлений на поле, в которых он отметился одной результативной передачей.

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