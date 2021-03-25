Мадридцы нашли вариант усиления центра поля.
Густаво Вильяр, getty images
25 марта 2021, 22:43
Атлетико Мадрида заинтересовался полузащитником Ромы Гонсало Вильяром, сообщает портал Calciomercato.
Источник утверждает, что испанский полузащитник впечатлил Диего Симеоне своей игрой за римскую команду.
Отметим, что Гонсало Вильяр перебрался в стан "матрасников" летом 2020 года из Эльче.
В текущем сезоне на счету Вильяра 36 появлений на поле, в которых он отметился одной результативной передачей.
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