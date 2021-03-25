Испания

Мадридцы нашли вариант усиления центра поля.

Атлетико Мадрида заинтересовался полузащитником Ромы Гонсало Вильяром, сообщает портал Calciomercato.

Источник утверждает, что испанский полузащитник впечатлил Диего Симеоне своей игрой за римскую команду.

Отметим, что Гонсало Вильяр перебрался в стан "матрасников" летом 2020 года из Эльче.

В текущем сезоне на счету Вильяра 36 появлений на поле, в которых он отметился одной результативной передачей.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.