Испания

Матч состоится при пустых трибунах.

Финал Кубка Испании, который состоится 3 апреля, пройдет без зрителей, об этом сообщает Marca со ссылкой на La RFEF.

На заседании Межтерриториального совета по здравоохранению профильный министр Каролина Дариас заявила, что все советники выразили озабоченность по поводу проведения данного мероприятия с возможностью посещения матча болельщиками.

"Мы все хотим снова лично присутствовать на этих мероприятиях, но еще время", — сказала Дариас.

Ранее сообщалось, что УЕФА может допустить болельщиков на финал Лиги чемпионов.

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