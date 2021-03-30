Испания

Бельгийский нападающий может перебраться в стан мадридцев.

Реал нацелился на нападающего Интера Ромелу Лукаку и попытается провернуть трансфер в ближайшее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Мадридцы начнут переговоры по бельгийскому футболисту в том случае, если не удастся договориться с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

В нынешнем сезоне Ромелу Лукаку провел 34 матча в футболке "нерадзурри", в которых отметился 25 голами и 7 асисстами.

Напомним, что бельгийский нападающий также остается запасным вариантом и для лондонского Челси.