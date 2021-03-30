Бельгийский нападающий может перебраться в стан мадридцев.
Ромелу Лукаку, getty images
30 марта 2021, 18:59
Реал нацелился на нападающего Интера Ромелу Лукаку и попытается провернуть трансфер в ближайшее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
Мадридцы начнут переговоры по бельгийскому футболисту в том случае, если не удастся договориться с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.
В нынешнем сезоне Ромелу Лукаку провел 34 матча в футболке "нерадзурри", в которых отметился 25 голами и 7 асисстами.
Напомним, что бельгийский нападающий также остается запасным вариантом и для лондонского Челси.