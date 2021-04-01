Испания

Центральный защитник Барселоны находится на пути восстановления после травмы.

Во время паузы на матчи национальных сборных, центральный защитник каталонской Барселоны Жерар Пике, который в данным момент сезона продолжает восстановление после трещины внутрисуставной связки колена, посетил эфир одной из передач на локальном телевидении, во время которой рассказал о ходе своего лечения и делах внутри клуба в течении нескольких последних недель.

"Я постараюсь сыграть против Реала, — сходу заявил 34-летний испанец в ответ на вопрос журналиста о степени его готовность возвращаться в игру, — Я работаю шаг за шагом, и стараюсь набрать наилучшую форму в кратчайшие сроки. В этой ситуации даже участие в матче против Реала не выглядит для меня конечной целью".

Также, игроку не могли не задать вопрос о недавних выборах президента каталонского клуба, на которых одержал победу Жоан Лапорта: "На этих выборах я многому научился. Передо мной был массив открытой и закрытой информации о Барселоне, и я внимательно наблюдал за самим процессом. Была достойная борьба между кандидатами. Надеюсь, что Лапорта сумеет сдержать все свои обещания. Но, могу сказать, что ощущаю себя все еще футболистов, и стараюсь просто хорошо проводить время", — настоял центральный защитник.

Как для опытного возрастного футболиста, для Пике не чужд вопрос поднятия мотивации для дальнейшего развития, после трех титулов Лиги чемпионов, а также трофеев чемпионатов мира и Европы: "Мне регулярно нужны новые вызовы. Для этого, я решил заняться бизнесом. Не просто ради зарабатывания денег, а ради того, чтобы получить новый стимул, опыт, знакомства, культуру и путешествия. Все это заставляет меня расти как личность. Я не могу измерить это деньгами".

Журналист также задал интересный вопрос своем собеседнику о том, что для него значат победы и поражения: "Победа — всегда положительные эмоции, но после нее остается только лишь опыт. Рекорды — тоже круто, но главное — дорога к их достижению.

Нас учили в детстве соревноваться и получать удовольствие от этого. Чтобы получить результат, вам надо найти баланс между победами и собственным счастьем. Мой отец учил меня не зацикливаться исключительно на победах, он никогда не говорил мне, что я должен играть лучше всех, чтобы в чем-то быть первым. Да, он был требователен ко мне, но никаких обязательств перед ним с моей стороны не выдвигал", — подытожил свой рассказ футболист.

Напомним, что матч Реал — Барселона состоится 10 апреля, в то время как ориентировочные сроки возвращения Пике оцениваются не ранее, чем к 16 апреля.