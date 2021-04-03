Испания

Президент Реала готовится отпраздновать эффектную круглую дату.

Противостояние в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги между мадридским Реалом и Эйбаром станет для президента "сливочных" Флорентина Переса 1000-м за время его каденций на руководящем посту в клубе.

Первая игра "бланкос" под его руководством состоялась еще 25 августа 2000 года, когда Реал сумел обыграть Монако в Суперкубке УЕФА. Стоит отметить, что именно в той игре в футболке мадридского клуба дебютировал португальский нападающий Луиш Фигу, который стал одним из козырей в предвыборной кампании Переса, позволившим ему обойти Лоренцо Санса во время голосования.

За 999 поединков "эпохи Переса" Реал одержал 656 побед, 172 раза сыграл вничью и 171 был повержен. Средняя результативность "сливочных" при этом оставалась на уровне 2,31 гола за игру, при 1,02 пропущенных мячей в среднем за игру.

Напомним, что несколькими днями ранее Флорентино Перес обратился к Избирательному совету Реала с просьбой назначить дату выборов нового президента клуба.

Матч Реал — Эйбар состоится 3 апреля, начало в 17:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.