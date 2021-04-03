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Реал — Эйбар 2:0
Голы: Асенсио, 41, Бензема, 41

Реал: Куртуа — Милитан, Начо, Менди — Васкес, Модрич (Кроос, 61), Каземиро, Марсело (Винисиус, 68) — Асенсио (Родриго, 61), Иско (Аррибас, 68) — Бензема (Диас, 80).

Эйбар: Дмитрович — Посо, Оливейра, Арбилья, Рафа (Анхель, 81) — Диоп (Атьенса, 76), Альварес, Гарсия (Энрич, 61) — Леон (Родригес, 76), Кике, Хиль (Инуи, 46).

Предупреждения: Хиль, Посо.