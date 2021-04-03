Испания
03 апреля 2021, 19:08
Реал поздравил Переса с 1000-м матчем у руля клуба уверенной победой над Эйбаром
Мадридский клуб на высокой ноте подходит к противостояниям против Ливерпуля и Барселоны.
Реал — Эйбар, Getty Images
03 апреля 2021, 19:08
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Реал — Эйбар 2:0
Голы: Асенсио, 41, Бензема, 41
Реал: Куртуа — Милитан, Начо, Менди — Васкес, Модрич (Кроос, 61), Каземиро, Марсело (Винисиус, 68) — Асенсио (Родриго, 61), Иско (Аррибас, 68) — Бензема (Диас, 80).
Эйбар: Дмитрович — Посо, Оливейра, Арбилья, Рафа (Анхель, 81) — Диоп (Атьенса, 76), Альварес, Гарсия (Энрич, 61) — Леон (Родригес, 76), Кике, Хиль (Инуи, 46).
Предупреждения: Хиль, Посо.