Испания

Баскское противостояние, зачастую, посвящено иным компонентам.

Долгожданный финал Кубка Испании-2020 состоялся, спустя практически год от своей базовой даты. На поле севильского Эстадио де-ла-Картуха сильнейшего в непримиримом баскском дерби выясняли Атлетик и Реал Сосьедад.

Напряженный ход поединка подарил болельщикам по всему миру достаточно эмоций от борьбы на футбольном поле, однако ключевого аспекта футбольного матча — эффективных действий в завершающей трети своих атак — команды так и не сумели достичь.

За весь матч было нанесено всего 11 ударов в сторону ворот голкиперов Унаи Симона (6) и Алекса Ремиро (5), но в цель из них пришлись лишь три (2 против 1, в пользу номинальных хозяев).

При этом, на счету Реала Сосьедад присутствовал результативный удар с пенальти от Микеля Оярсабаля, который, согласно регламенту, не может быть занесен в официальную статистику матча, но навсегда останется в памяти фанатов данной команды и ее игрока, ведь стал решающим для завоевания трофея.

Кроме того, как сообщает статистический портал Opta, одиннадцатиметровый удар от Оярсабаля позволил его команде также установить уникальное достижение — Реал Сосьедад стал первым в истории Кубка Испании клубом, который сумел забрать итоговую награду, имея в своем активе лишь один удар в створ ворот соперников.

Напомним, что это не последняя попытка Атлетика добиться завоевания национального Кубка, а уже через две недели команда Марселино Гарсии Тораля сыграет против Барселоны в финальном поединке уже текущего розыгрыша.