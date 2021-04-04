Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги Алавес в домашних стенах уступил Сельте (1:3).

Трижды гости забили в первом тайме. На 8-й минуте отличился Нолито с паса Аспаса, далее они поменялись местами — с паса Нолито забил Аспас. Ну а на 20-й минуте счет стал 0:3. Автор гола Мина.

В начале второго тайма Мурильо оставил Сельту вдесятером. Однако Алавес в большинстве смог забить всего однажды усилиями Лежена на 86-й минуте.

Алавес — Сельта 0:3

Голы: Лежен, 86 — Нолито, 8, Аспас, 14, Мина, 20

Алавес: Пачеко, Лагуардиа, Дуарте (Хави Лопес, 35), Химо Наварро, Лежен, Пина (Сайнс, 56), Хота, Риоха (Мендес, 35), Батталья, Пельистри (Кордоба, 69), Хоселу.

Сельта: Вильяр, Аарон Мартин, Мальо, Айду, Мурильо, Тапия, Мендес, Денис Суарес (Васкес, 81), Нолито (Бельтран, 56), Аспас, Санти Мина (Фонтан, 57).

Предупреждения: Мурильо, Лагуардиа, Айду, Лежен, Химо Наварро.

Удаление: Мурильо.