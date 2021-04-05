Испания

Наставник Атлетико прокомментировал поражение его команды в матче против Севильи.

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико на поле стадиона Рамон Санчес Писхуан противостоял андалузской Севилье, и не сумел справиться с давлением соперников в середине второго тайма (0:1).

По завершению поединка, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне провел беседу с журналистами, во время которой рассказал о причинах неудачи его команды в отчетной игре.

"Игра получилась настолько тяжелой, насколько мы и предполагали заранее. Мы плохо начали, но к 30-й минуте начали смотреться более раскованно в атаке, однако опасных ситуаций так и не создали в достаточном количестве.

Во втором тайме мы заиграли куда смелее, и игра шла достаточно ровно вплоть до гола соперников. В отдельных аспектах, как контроль мяча и построение безопасных переходов в атаке, мы были лучше соперников, но они сумели забить, а мы нет. Их гол, после — утраченные шансы Эрмосо и Корреа… Очень сложная и игра для нас.

Мы должны продолжать попытки совершенствовать свою игру, и продолжать усердно работать ради успешной концовки сезона. Нам предстоит неделя, когда почти все наши игроки будут в нашем распоряжении, хотя несколько футболистов не смогут играть против Бетиса из-за дисквалификаций.

Осталось девять игр, и нам предстоит в следующем туре сыграть против непростого соперника. Будем готовиться. У нас есть неделя, чтобы качественно поработать, исправить ошибки, и продолжить идти к своей цели", — подытожил аргентинский наставник.

В следующем туре мадридский Атлетико вновь сыграет в Севилье, но на этот раз посетит местный Бетис.