Испания

Испанским операторам трансляции удалось запечатлеть интересный момент.

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона на своем поле принимала Реал Вальядолид с явно выраженным желанием добыть победу, тем самым воспользовавшись осечкой лидера чемпионской гонки, мадридского Атлетико, в матче против Севильи (0:1) накануне. Однако, игра для "блаугранас" неожиданно получилась крайне непростой в плане реализации моментов, и лишь поздний гол Усмана Дембеле на 90-й минуте позволил подопечным Рональда Кумана одержать победу (1:0).

Одной из интриг прошедшей встречи был вопрос о возможном получении пятой желтой карточки аргентинским нападающим Лионелем Месси, которая автоматически бы смогла закрыть ему дорогу в грядущий El Clasico, который состоится в рамках 30-го тура уже в следующие выходные.

Впрочем, как показалось самому форварду Барселоны, по ходу игры арбитр Сантьяго Хайме Латре имел явное намерение показать ему предупреждение, а беседу игрока с представителем тренерского штаба Карлесом Навалом удалось заснять на камеры телетрансляции.

SE TENÍA QUE DECIR Y SE DIJO pic.twitter.com/mscjFVUOxE — 𝚁𝙰𝚀𝚄𝙴𝙻 ⏎ (@raculepique) April 5, 2021

"Он жаждет показать мне карточку…пфф… невероятно", — сказал аргентинец своему собеседнику, уходя с поля в подтрибунные помещения перед перерывом.

Немногим позднее, операторам трансляции также удалось заснять беседу футболистов Барселоны перед выходом на второй тайм, в которой Месси выступал в качестве декламатора: "Мы должны больше атаковать, чего бы нам это ни стоило! Давайте, давайте! Мы должны что-то придумать. Должны забить. Сегодня мы не можем проиграть", — сказал Месси под аплодисменты защитника Хорди Альбы и полузащитника Серхио Бускетса.

Как покажет дальнейший ход событий, слова аргентинца были благоприятно повлияли на партнеров по команде ближе к концу матча, а арбитра Латре так и не нашел поводов показать Лионелю желтую карточку. В итоге, дистанцию до мадридского Атлетико каталонцам удалось сократить до одного очка.

В следующем туре "блаугранас" сыграют гостевое El Clasico против мадридского Реала.