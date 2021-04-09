Испания

Нидерландец перед матчем с Реалом пообщался с прессой.

Полузащитник Барселоны Фрэнки Де Йонг в преддверии Эль-Класико пообщался с прессой.

"Перед Эль-Класико всегда возникает дополнительное давление. Этот матч ничем не отличается от любого другого, и мы хотим его выиграть.

Я думаю, что для нас действительно важно выиграть Эль-Класико. Это приблизит нас к нашей цели, хотя я бы не назвал это решающей игрой. Победа в игре против Реала не означает, что мы выиграем Ла Лигу, а проигрыш — то нет".

"Ла Лига в наших руках. Если мы выиграем каждую оставшуюся игру, мы будем чемпионами. Финал Кубка также очень важен для нас, но в первую очередь мы ориентируемся на Эль-Класико, потому что это очень важно и для нас.".

"В начале сезона мы приспосабливались к новой системе и новым товарищам по команде. У нас не было предсезонки, но теперь мы действительно хорошо работаем вместе и чувствуем себя очень уверенно. Я хотел играть за Барсу с детства. Я всегда хотел приехать сюда. Теперь я надеюсь остаться здесь надолго. Барса всегда придерживается своего стиля. Мне это нравится, и я надеюсь быть его частью еще много лет.

Трудно сравнивать себя с историческими игроками Барселоны. Я бы предпочел написать свою собственную историю и сделать свой собственный путь. Где бы я ни играл, мои тренировки будут одинаковыми. На меня это не повлияет. Но я не вижу себя играющим в центре защиты до конца своей карьеры".

Также де Йонг рассказал о Лионеле Месси, молодых игроках и целях на сезон.

"Для меня Месси - лучший игрок всех времен, лучший из тех, кого я когда-либо видел. С ним все становится проще. В каждой игре он продолжает показывать, что он самый лучший. Мой любимый футболист? Я не знаю. Думаю, я должен сказать Месси, который уже был лучшим, когда мне было всего 12 лет.

Что касается молодых игроков, то для нас очень важно, чтобы эти футболисты прогрессировали и совершенствовались. У них в крови клубная ДНК. Жаль что Барселона вылетела из Лиги чемпионов, хотим выиграть Ла Лигу и Кубок Испании", — цитирует де Йонга пресс-служба каталонцев.