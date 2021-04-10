Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В матче 30-го тура испанской Ла Лиги Уэска на своем поле уверенно разобралась с Эльче. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Победу команде Луиса Тевенета принес оформленный дубль в исполнении Мира, а также гол Рамиреса. Гости смогли ответить лишь забитым мячом Вавро, который срезал мяч в свои ворота на старте поединка.

Видео голов и обзор матча:

Уэска — Эльче 3:1

Голы: Мир, 3, 87, с пенальти, Рамирес, 30 — Вавро, 4, автогол.

Уэска: Андрес Фернандес — Вавро (Рико, 65), Пулидо, Инсуа — Педро Лопес, Феррейро (Думбия, 80), Москера (Сиовас, 67), Сеоане, Галан — Мир, Сандро Рамирес (Гомес, 58).

Эльче: Бадия — Барраган (Паласиос, 46), Верду, Кальво, Мохика — Моренте (Каррильо, 64; Нино, 77), Гути, Марконе, Фидель (Ригони, 70) — Бойе, Милья (Хосан, 64).

Предупреждения: Гомес, Феррейро — Фидель, Верду.