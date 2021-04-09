Испания

В битве за выживание в 30-м туре Ла Лиги сильнее оказались хозяева.

В стартовом матче 30-го тура чемпионата Испании сошлись прямые конкуренты в борьбе за сохранение прописки в Примере.

Уэска и Эльче обменявшись голами в течение первых четырех минут, а в дальнейшем поражали ворота лишь хозяева. Еще в первом тайме отличился Рамирес, а под занавес дубль с пенальти оформил Мир.

Победа позволила Уэске набрать 27 очков и покинуть зону вылета, поднявшись на 17-е место. А вот Эльче, в активе которого осталось 26 очков, пришлось занять место своего обидчика, опустившись на 18-ю позицию.

Уэска — Эльче 3:1

Голы: Мир, 3, 87, с пенальти, Рамирес, 30 — Вавро, 4, автогол.

Уэска: Андрес Фернандес — Вавро (Рико, 65), Пулидо, Инсуа — Педро Лопес, Феррейро (Думбия, 80), Москера (Сиовас, 67), Сеоане, Галан — Мир, Сандро Рамирес (Гомес, 58).

Эльче: Бадия — Барраган (Паласиос, 46), Верду, Кальво, Мохика — Моренте (Каррильо, 64; Нино, 77), Гути, Марконе, Фидель (Ригони, 70) — Бойе, Милья (Хосан, 64).

Предупреждения: Гомес, Феррейро — Фидель, Верду.

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