Испания

Команда Марселино продлила серию без побед в Ла Лиге до пяти матчей кряду.

В поединке 30-го тура испанской Ли Лиги Атлетик из Бильбао принимал на своем поле Алавес, который ведет борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе страны.

Командам не удалось реализовать свои моменты, появлявшиеся время от времени в течение матча, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, подопечные Марселино не знают побед в чемпионате Испании уже в пяти поединках подряд, четыре из которых они свели к ничейному результату.

Атлетик — Алавес 0:0

Атлетик: Унаи Симон, Нуньес, Капа, Лекуэ, Баленсиага, Унаи Лопес (Дани Гарсия, 64), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 69), Ибаи Гомес (Муниаин, 64), Морсильо (Беренгер, 69), Вильялибре (Уильямс, 63).

Алавес: Пачеко, Тачи, Лежен, Агиррегабириа, Химо Наварро, Батталья, Хота (Пере Понс, 75), Пина (Ману Гарсия, 78), Риоха (Мендес, 75), Лукас Перес (Сайнс, 85), Хоселу.

Предупреждения: Весга, Капа - Лежен, Ману Гарсия.