Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги Эйбар дома уступил Леванте (0:1).

В концовке первого тайма был забит первый и единственный мяч. Автором забитого гола стал Хорхе де Фрутос.

Таким образом Эйбар не может выиграть во всех турнирах на протяжении 15 матчей.

Эйбар — Леванте 0:1

Гол: Де Фрутос, 45+2

Эйбар: Йоэль , Хосе Анхель, Оливейра, Арбилья, Посо, Инуи (Кике Гонсалес, 75), Альварес, Алеиш Гарсия (Атьенса, 75), Диоп (Родригес, 62), Кике Гарсия, Энрик.

Леванте: Фернандес, Коке, Постиго, Клерк, Дуарте, Радоя (Мальса, 19), Барди, Де Фрутос, Рохер Марти (Дукуре, 68), Дани Гомес, Моралес (Рочина, 68).

Предупреждения: Диоп, Клерк, Постиго, Алеиш Гарсия, Арбилья.