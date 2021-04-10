Завершился матч чемпионата Испании.
Леванте, getty images
10 апреля 2021, 21:21
В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги Эйбар дома уступил Леванте (0:1).
В концовке первого тайма был забит первый и единственный мяч. Автором забитого гола стал Хорхе де Фрутос.
Таким образом Эйбар не может выиграть во всех турнирах на протяжении 15 матчей.
Эйбар — Леванте 0:1
Гол: Де Фрутос, 45+2
Эйбар: Йоэль , Хосе Анхель, Оливейра, Арбилья, Посо, Инуи (Кике Гонсалес, 75), Альварес, Алеиш Гарсия (Атьенса, 75), Диоп (Родригес, 62), Кике Гарсия, Энрик.
Леванте: Фернандес, Коке, Постиго, Клерк, Дуарте, Радоя (Мальса, 19), Барди, Де Фрутос, Рохер Марти (Дукуре, 68), Дани Гомес, Моралес (Рочина, 68).
Предупреждения: Диоп, Клерк, Постиго, Алеиш Гарсия, Арбилья.