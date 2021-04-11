Испания

Наставник Барселоны высказался о поражении от Реала в матче чемпионата Испании.

В центральном поединке 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал одержал победу над Барселоной, благодаря которой ему удалось возглавить турнирную таблицу. Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман поделился эмоциями от результата данного противостояния, высказав недовольство работой судейской бригады Хесуса Хиль Мансано.

"Каждый болельщик Барселоны явно испытывает недовольство, связанное с двумя решениями арбитража. Прежде всего, я хочу сказать, что мы не очень хорошо играли в первом тайме. Ни в защите, ни в нападении".

"Во втором тайме наша игра стала лучше. У меня есть вопросы только к работе судейской бригады. Что именно они считают одиннадцатиметровым? Это был пенальти в концовке поединка, когда арбитр остановил игру на несколько минут (момент с падением Брайтвейта на 84-й минуте — прим. ред.). Очевидный пенальти, но мы должны принять ситуацию такой, какая она есть".

"Повлиял ли арбитраж на исход противостояния? Очевидно, ведь на табло счет не 2:2. Я не знаю, зачем в Испании работает VAR. Все видели игру", — приводит слова Кумана Marca.

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