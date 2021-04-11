Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 30-го раунда испанской Ла Лиги Вильярреал дома уступил Осасуне (1:2).

Первый тайм команды провели достаточно инертно. У хозяев было больше шансов открыть счет, но ни один не вылился в гол.

Во втором тайме ситуация в корне изменилась. Осасуна всеми силами пошла вперед и на 64-й минуте количество переросло в качество. Монкайола воспользовался пасом от Санчеса и открыл счет.

Но буквально через шесть минут "желтая субмарина" отыгралась — автогол на счету Гарсии. И снова прошло 4 минуты и счет стал в пользу гостей. Будимир после подачи с углового выпрыгнул выше всех и отправил мяч в ворота.

Вильярреал — Осасуна 1:2

Голы: Гарсия (АГ), 70 — Монкайола, 64, Будимир, 74

Вильярреал: Асенхо, Коста (Педраса, 46), Фойт, Фунес Мори, Пенья (Жерар Морено, 46), Пино (Чуквуэзе, 58), Парехо, Альбиоль (Тригерос, 78), Мойсес Гомес, Марио Гаспар, Пако Алькасер (Фер Ниньо, 78).

Осасуна: Эррера, Хуан Крус (Санчес, 61), Аридане, Видаль, Давид Гарсия, Брашанац, Монкайола, Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 76), Барха (Ойер Санхурхо, 76), Будимир (Кальери, 76), Мартинес (Торро, 59).