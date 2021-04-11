Испания

Команда Хави Грасии сумела сохранить ничейный результат, несмотря на удаление Макси Гомеса на 80-й минуте.

В поединке 30-го тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад отправился в гости к Валенсии, где финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

После нереализованного пенальти Солера на 29-й минуте встречи, подопечные Иманола Альгуасила сумели дважды отличиться в ворота хозяев, тем самым обеспечив себе комфортное преимущество перед вторым таймом.

Однако, после перерыва игрокам Валенсии удалось отыграть отставание в два мяча, но на 80-й минуте у Сосьедада появилась возможность все-таки вырвать победу, когда Макси Гомес оставил свою команду в меньшинстве, но воспользоваться ей "бело-голубым" было не суждено.

Валенсия — Реал Сосьедад 2:2

Голы: Васс, 60 (пен), Паулиста, 73 — Гевара, 33, Исак, 45

Валенсия: Доменек, Диакаби, Тьерри Коррейя, Паулиста, Васс, Рачич (Гамейро, 63), Солер, Гедеш (Тони Лато, 86), Черышев (Муса, 63), Гайя, Макси Гомес.

Реал Сосьедад: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Урко Гонсалес (Саньян, 46), Ойарсабаль (Баутиста, 89), Гевара, Порту (Янузай, 66), Горосабель, Исак, Фернандес (Лопес, 79).

Предупреждения: Черышев, Паулиста, Муса, Васс, Макси Гомес - Урко Гонсалес, Порту, Фернандес, Монреаль

Удаление: Макси Гомес, 80.