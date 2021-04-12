Испания

Наставник мадридского клуба прокомментировал потерю очков в игре против Бетиса.

Заключительный поединок воскресной части 30-го тура испанской Ла Лиги ознаменовался очередной осечкой мадридского Атлетико, который не смог победить на поле севильского Бетиса (1:1). Однако, даже одного набранного балла хватило столичному коллективу для того, чтобы вновь единолично возглавить турнирную таблицу.

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне на послематчевой пресс-конференции вновь выразил приверженность неизменной поступи своей команды к чемпионскому титулу, похвалив своих подопечных за хорошую игру в первом тайме отчетного поединка.

"Первый тайм в нашем исполнении был очень хорош. За моей командой сохранялось преимущество на мяче, мы создавали моменты, и забили вполне логичный быстрый гол. Считаю, что и после перерыва мы могли показать подобную игру, но что-то пошло не так.

Тем не менее, я очень доволен работой моих игроков, но меня все равно обескураживает то, что Анхель Корреа не может забить в очередном матче, хотя и создает для себя уйму ситуаций. Если он продолжит играть в таком духе, то точно добьется своего, но сейчас — у него сложный период.

Жизнь футболиста — работа и только работа, а также ожидание, когда твои труды наконец-то окупятся.

Мне нравится то состояние, в котором находится команда сейчас. Мы идем от матча к матчу прямиком к чемпионству, и я не собираюсь ничего менять.

Действительно, Реал сейчас набрал очень солидную форму, и, как и Барселона, они вновь включились в гонку. Посмотрим, как оно пойдет у них дальше, ведь у всех команд бывают моменты подъема и спада. Наша негативная полоса завершилась как раз после сегодняшней ничьей", — подытожил аргентинский специалист.

В следующем туре мадридский Атлетико проведет домашний поединок против Эйбара.