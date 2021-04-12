Испания

Мадридский клуб намерен усилить линию атаки.

Нападающий Ривер Плейт Матиас Аресо попал в сферу интересов Атлетико.

По информации в Twitter Николо Скиры, "матрасники" уже начали переговоры о подписании контракта с молодым уругвайцем.

Сообщается, что 18-летнего форварда из Монтевидео считают одним из самых главных молодых талантов страны и называют "новым Суаресом".

Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро. Его контракт с Ривер Плейт истекает в декабре 2022 года. В текущем сезоне Аресо провёл 14 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

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