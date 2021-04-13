Испания

Политическая борьба завершилась, даже не успев начаться.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал о том, что на тот момент действующий президент мадридского Реала Флорентино Перес обратился к Избирательному совету своего клуба с просьбой назначить очередные выборы на руководящую должность во главе "галактикос".

В последствии, Перес стал единственным кандидатом, кто подал заявку на данный пост. Это стало результатом изменений в критериях отбора претендентов, которые сам же президент Реала и сумел зафиксировать в Уставе клуба в ходе собрания 30 сентября 2012 года.

Как сообщает испанское издание AS, президентские выборы в мадридском Реале, в отсутствии иных кандидатов, получили вполне ожидаемый результат — Флорентино Перес пробудет на своем посту до 2025 года. Это будет его шестой срок на данной должности.

Протокол Избирательной комиссии Реала гласит следующее: "В Мадриде, 13 апреля 2021 года в 00:01, джентльмены, указанные в заглавии (члены избирательной комиссии — ред.), встретились в штаб-квартире Избирательной комиссии футбольного клуба Реала Мадрид, чтобы обсудить и решить вопросы, перечисленные ниже. Учитывая сложившуюся ситуацию со здоровьем, связанную с Covid-19, президент г-н Хосе Мануэль де Карлос Грау решил, что отдельные члены Избирательного совета могут участвовать в электронном виде.

Итоговым решением заседания является то, что, представив только одну кандидатуру, объявленную Избирательным советом, и в соответствии с пунктом 2 статьи 40, раздела E, пункта 2 действующего устава клуба, Флорентино Перес Родригес объявлен Советом директоров Реала Мадрид президентом Реала Мадрид.

Без рассмотрения каких-либо других вопросов, встреча прекращается в 00:15 по месту и датам, указанным выше".

Напомним, что в недавнем прошлом домашний матч против Эйбара (2:0) стал для Флорентино Переса 1000-м во главе столичного коллектива.