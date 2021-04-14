Испания

Фанаты повредили транспортное средство мадридцев.

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский Реал на Энфилде играет против Ливерпуля.

Перед началом поединка, когда Реал приехал на стадион, фанаты "мерсисайдцев" забросали автобус испанского клуба камнями.

Директор "сливочных" Эмилио Бутрагеньо заявил, что боссы Ливерпуля извинились перед Реалом за данный инцидент.

"Это печально, потому что отношения между клубами очень хорошие. Руководство Ливерпуля уже извинилось перед нами", — цитирует Бутрагеньо Movistar+.

Следить за событиями матча Ливерпуль — Реал вы можете в нашей текстовой онлайн-трансляции.

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