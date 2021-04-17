Испания

Предлагаем вашему вниманию составы команд.

Барселона сыграет против Атлетика в рамках финального поединка Кубка Испании. Рональд Куман оставил в запасе Усмана Дембеле.

Атлетик: Симон — Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага — Рауль Гарсия, Лопес, Беренгер, Дани Гарсия — Муниаин, Уильямс.

Запасные: Берчиче, Венседор, Весга, Вильялибре, Капа, Лекуэ, Морсильо, Нуньес, Эскьета

Барселона: тер Стеген — Альба, Мингеса, Пике, Лангле, Дест — Бускетс, де Йонг, Педри — Гризманн, Месси.

Запасные: Араухо, Брайтвейт, Дембеле, Мориба, Пенья, Роберто, Тенас, Тринкан, Умтити

Матч Атлетик — Барселона состоится в Севилье в субботу, 17 апреля. Начало в 22:30 по киевскому времени.