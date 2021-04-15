Испания

Данная экипировка возможно будет использоваться в сезоне-2022/23.

Портал Footy Headlines представил концепт формы от Nike, которую Барселона будет использовать в сезоне-2022/23.

По новой экипировке "блаугранас" видно, что форма использует три цвета двух оттенков синего и красного цветов. Они будут разделены вертикальными полосами. Новая форма будет представлена летом 2022 года.

Также отметим, что контракт Барселоны с титульным спонсором клуба — японской компанией Rakuten, заканчивается летом 2022 года.

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