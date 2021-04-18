Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка финала Кубка Испании.

В решающем поединке в борьбе за Кубок Испании-2020/21 каталонская Барселона стала второй командой, которая за один календарный месяц не позволила баскскому Атлетику разжиться данным трофеем. Команды выдали напряженный первый тайм, после чего, в середине второй половины "блаугранас" удалось за 12 игровых минут снести оборону соперника, оформив при этом сразу четыре забитых мяча (4:0).

Видео гола и обзор матча:



Атлетик — Барселона — 0:4

Голы: Гризманн, 60, де Йонг, 63, Месси, 68, 72.

Атлетик: Симон — Де Маркос, Альварес (Нуньес, 67), Мартинес, Баленсиага — Беренгер (Весга, 54), Д. Гарсия, Лопес (Берчиче, 68), Муниаин (Лекуэ, 46) — Уильямс (Вильялибре, 67), Р. Гарсия.

Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Брайтвейт, 88), Пике (Араухо, 81), Лангле — Бускетс — Дест (Роберто, 74), Де Йонг, Педри (Мориба, 82), Альба — Месси, Гризманн (Дембеле, 88).

Предупреждения: Д. Гарсия, Берчиче.