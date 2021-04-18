Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках одного из центральных матчей 33-го тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад дома уступил Севилье (1:2).

Счет в матче на пятой минуте открыл Карлос Фернандес. Но Севилья отыгралась достаточно быстро усилиями Фернандо, а через несколько минут и вовсе вышла вперед. Гол забил Эн-Несири.

Во втором тайме обе команды играли в привлекательный футбол, но больше голов не забивали.

Реал Сосьедад — Севилья 1:2

Голы: Фернандес, 5 — Фернандо, 22, Эн-Несири, 24

Реал Сосьедад: Ремиро, Ле Норман, Монреаль, Элустондо (Гуриди, 74), Гевара, Субельдия, Барренечеа (Порту, 83), Субименди, Ойарсабаль (Янузай, 74), Исак, Фернандес (Горосабель, 74).

Севилья: Буну, Кунде, Навас, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Гудель, 77), Гомес (Оливер Торрес, 77), Окампос, Фернандо, Сусо (Ракитич, 66), Эн-Несири.

Предупреждения: Диего Карлос, Фернандес, Исак, Жордан, Барренечеа.