Испания

Завершились игры чемпионата Испании.

В рамках 33-го раунда испанской Ла Лиги Бетис в домашних стенах сыграл вничью с Валенсией (2:2).

За команду Пеллегрини на 12-й минуте забил Фекир, а на 42-й отличился Каналес. У "летучих мышей" — Гедеш и Солер во втором тайме.

Бетис — Валенсия 2:2

Голы: Фекир, 12, Каналес, 42 — Гедеш, 22, Солер, 61

Бетис: Браво, Морено (Миранда, 71), Руис, Манди, Эмерсон, Тельо (Руибаль, 82), Родригес, Фекир (Вильям Карвалью, 71), Хоакин (Лайнес, 64), Хуанми (Иглесиас, 64), Каналес.

Валенсия: Доменек, Диакаби, Гайя, Гильямон, Васс, Рачич (Олива, 82), Солер (Пиччини, 68), Гедеш, Черышев (Алекс Бланко, 68), Тьерри Коррейя (Муса, 9), Гамейро (Кутроне, 67).

Предупреждения: Миранда, Лайнес, Руис, Васс.

В параллельном матче встречались Кадис и Сельта.

Гости полностью доминировали в матче и создали достаточное количество голевых моментов. Однако забить так и не сумели, 0:0.

Кадис — Сельта 0:0

Кадис: Ледесма, Карселен, Фали Хименес, Маркос Мауро, Эспино, Хосе Мари (Гарридо, 84), Йонссон, Сальви Санчес (Алехо, 68), Малбашич (Искьердо, 68), Негредо (Лосано, 60), Собрино.

Сельта: Вильяр, Мурильо, Мальо, Аарон Мартин, Араухо (Фонтан, 57), Тапия, Мендес, Денис Суарес (Солари, 79), Нолито (Бельтран, 67), Феррейра (Баэса, 67), Аспас.

Предупреждение: Мурильо (29).