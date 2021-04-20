Испания

Проблемой к заключению сделки является финансовый аспект.

Барселона не оставляет в прошлом свое желание вернуть из Пари Сен-Жермен звездного нападающего Неймара, который покинул Камп Ноу летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.

Как сообщает Marca, подписание 29-летнего бразильца является личной инициативой президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорта, который считает данный шаг как весомую причину для сохранение в команде капитана Лионеля Месси.

Однако, пока желания руководства Барселоны не совпадают с реальностью. Дело в том, что Лапорта не может найти необходимую экономическую формулу для возвращения Неймара из-за его высокой заработной платы.

Стоит отметить, что различные источники ранее информировали о предстоящем продлении контракта ПСЖ с Неймаром, по которому футболист будет зарабатывать 30 миллионов евро в год.