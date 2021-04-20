Испания

Футболист продолжит карьеру в Каталонии.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро уведомил клуб, что покинет его по окончанию текущего сезона.

Как сообщает издание Beteve, футболист уже назвал своим родным свой следующий клуб. Это будет Барселона.

Также отмечается, что аргентинец подпишет контракт с каталонским клубом сроком на два года. Однако карьеру в Барсе футболист заканчивать не намерен.

Интерес к Серхио проявляли многие топ-клубы. В СМИ назвали Ювентус, Лидс и других. По всей видимости, форвард решил сделать остановку на Каталонии.

К слову, главный тренер Барселоны Рональд Куман не заинтересован в Агуэро, а предпочитает заполучить более молодого центрального нападающего с прицелом на перспективу, к примеру, Лаутаро Мартинеса или Эрлинга Холанда.