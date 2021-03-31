Испания

Голландский специалист не видит аргентинца в своем клубе.

Руководство Барселоны заинтересовано в подписании контракта с форвардом Манчестер Сити Серхио Агуэро, который покинет "горожан" летом, но у главного тренера "сине-гранатовых" другие приоритеты.

Diario Sport сообщает, что Рональд Куман остался при своем мнении относительно Агуэро. Наставник каталонцев предпочитает аргентинцу нападающего Лиона Мемфиса Депая, который этим летом также станет свободным агентом.

Специалист убежден, что Депай лучше адаптируется к системе игры Барселоны. Помимо этого, голландца можно использовать на разных позициях, что также нравится Куману.

Отмечается, что намерения Барселоны подписать Агуэро или Депая не зависит от желания клуба приобрести форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда. Каталонцы хотят заполучить двух новых нападающих.

Ранее сообщалось, что Барселона близка к подписанию Вейналдума и Депая.

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