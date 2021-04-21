Испания

Завершились матчи чемпионата Испании.

В рамках 31-го тура чемпионата Испании завершились еще два поединка.

Алавес в домашних стенах обыграл Вильярреал (2:1).

Хозяева сумели забить дважды. Сначала Хоселу в первом тайме, а после Мендес на 80-й минуте. Пако Алькасер на 50-й забил единственный мяч гостей.

Алавес - Вильярреал 2:1

Голы: Хоселу, 17, Мендес, 80 — Пако, 50

Алавес: Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Лежен, Агиррегабириа, Батталья, Пина, Хота (Пельистри, 79), Риоха (Пере Понс, 58), Лукас Перес (Мендес, 58), Хоселу.

Вильярреал: Рульи, Марио Гаспар (Пенья, 84), Фунес Мори, Альбиоль, Педраса, Тригерос, Чуквуэзе (Мойсес Гомес, 70), Капу (Фер Ниньо, 84), Парехо (Коклен, 70), Жерар Морено, Пако Алькасер (Пино, 84).

Предупреждения: Педраса, Ману Гарсия, Мендес.

Эльче в домашнем поединке сыграл вничью против Вальядолида (1:1).

На гол от Фиделя на 22-й минуте, Вальядолид отметился взятием ворот от Оласы на 86-й.

Эльче — Вальядолид 1:1

Голы: Фидель, 22 — Оласа, 86

Эльче: Гассанига, Хосема (Мохика, 60), Барраган, Верду, Кальво, Гути (Луисми, 83), Марконе, Моренте (Ригони, 73), Фидель (Хосан, 83), Милья (Родригес, 73), Бойе.

Вальядолид: Масип, Оласа, Янко (Эрвиас, 76), Бруно Гонсалес, Хоакин Фернандес, Меса (Мичел, 64), Алькарас, Орельяна (Жота, 64), Плано (Перес, 76), Кодро (Маркос Андре, 64), Гвардиола.

Предупреждения: Кодро, Милья, Марконе, Хоакин Фернандес, Янко, Кальво, Верду, Ригони.