Испания

Француз испытывает дискомфорт в области лобковой кости.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле не сможет помочь своей команде в ближайшем матче против Хетафе. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас".

У 23-летнего француза дискомфорт в области лобковой кости, из-за чего он не может полноценно тренироваться. Сроки восстановления пока неизвестны.

В нынешнем сезоне Дембеле провел 38 поединков, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

Напомним, матч 31-го тура Ла Лиги между Барселоной и Хетафе состоится сегодня, 22 апреля, в 23:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая трансляция матча.

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