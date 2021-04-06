Испания

Руководство "блаугранас" намерено сохранить французского форварда в своей команде.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле в скором времени может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, наставник "блаугранас" Рональд Куман доволен выступлениями 23-летнего француза и в ближайшее время руководство каталонского клуба начнет переговоры о продлении его контракта.

Ранее сообщалось, что продление контракта с Дембеле — одна из приоритетных целей нового президента Барселоны Жоана Лапорты.

В нынешнем сезоне Дембеле провел 36 поединков во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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