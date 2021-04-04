Испания

Француз может покинуть каталонский клуб в ближайшее трансферное окно.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле интересен ряду ведущих европейских клубов.

По информации источника, серьезнее остальных настроены Ювентус и Манчестер Юнайтед.

Также за ситуацией с 23-летним французом следят Ливерпуль и ПСЖ. Сообщается, что некоторые из перечисленных клубов уже контактировали с агентом француза, чтобы узнать о его отношении к возможному трансферу.

Барселона же надеется продлить контракт с Дембеле, срок которого истекает в 2022 году.

Ранее экс-тренер сборной Франции Доменек раскритиковал Гризманна и Дембеле.

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