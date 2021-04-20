Англия

Лондонцы также претендуют на французского защитника.

Рафаэль Варан в ближайшее трансферное окно может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает As, французский защитник находится в списке целей Челси, который готов навязать борьбу за игрока Манчестер Юнайтед.

27-летний французский центральный защитник пополнил состав мадридского Реала летом 2011 года, перейдя из Ланса за 10 млн евро. Текущая стоимость футболиста — 70 млн евро, по данным портала Transfermarkt.

Напомним, что Манчестер Юнайтед находится на продвинутой стадии переговоров по Варану.