Испания

Защитник Реала может вскоре вернуться на поле.

Серхио Рамос приступил к тренировкам. Об этом футболист сообщил в своем твиттер-аккаунте.

Занятия испанского защитника имеют индивидуальный характер. Пока что Серхио Рамос не готов к тренировкам в общей группе.

Отметим, что капитан "Королевского клуба" сперва восстанавливался после травмы колена, а потом лечился от коронавируса.

Напомним, что ранее Флорентино Перес заявил, что о новом контракте с Серхио Рамосом договориться не удалось.