Защитник Реала может вскоре вернуться на поле.
Серхио Рамос, getty images
23 апреля 2021, 12:32
Серхио Рамос приступил к тренировкам. Об этом футболист сообщил в своем твиттер-аккаунте.
Занятия испанского защитника имеют индивидуальный характер. Пока что Серхио Рамос не готов к тренировкам в общей группе.
Отметим, что капитан "Королевского клуба" сперва восстанавливался после травмы колена, а потом лечился от коронавируса.
Напомним, что ранее Флорентино Перес заявил, что о новом контракте с Серхио Рамосом договориться не удалось.