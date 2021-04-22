Испания

Президент Реала раскрыл подробности переговоров с футболистами своей команды.

Помимо разговора о наиболее обсуждаемой теме последних дней — Суперлиги Европы, президент мадридского Реала в интервью программе El Chiringuito рассказал о текущем состоянии переговоров с ключевыми футболистами его команды, у которых в конце текущего сезона подходит к завершению действующий контракт с клубом.

Речь идет о 35-летних хорватском полузащитнике Луке Модриче и центральном защитнике Серхио Рамосе, которые продолжают оставаться системообразующими футболистами текущего основного состава "галактикос".

"Серхио Рамос пока не подписал новый контракт, и я не знаю почему. Я люблю Серхио как сына. Но ситуация с переговорами достаточно непростая. Причины мы знаем оба, но они останутся только между нами", — заявил Перес по поводу капитана "сливочных".

Однако, в более последующих фрагментах интервью можно было отыскать возможную причину столь тяжелого процесса переговоров: "Рамос согласился на понижение зарплаты в прошлом сезоне. В этом году ситуация иная", — сказал президент Реала во время беседы о сокращении расходов на команду, в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.

В то же самое время, ситуация с соглашением Луки Модрича, по всей видимости, является более очевидной: "Он уже дал предварительное согласие, мы давно об этом договорились", — передает слова функционера испанская пресса.

"В плане зарплат, мы должны попросить игроков пойти на большие уступки. Потом посмотрим, как будет выглядеть ситуация с коронавирусом, потому что мы теряем 80-90 млн евро из-за отсутствия болельщиков", — подытожил разговор о финансовых проблемах своего клуба Флорентино Перес.

Напомним, что в текущем сезоне череда травм регулярно оставляла Серхио Рамоса вне заявки своей команды, что привело к тому, что на данный момент в его активе только 20 матчей (4 гола, 1 голевой пас) в составе "сливочных" за футбольный год.

Лука Модрич является более стабильным игроком стартового состава коллектива Зинедина Зидана, и за проведенные 41 матч в текущем сезоне забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что следующий матч мадридского Реала пройдет в домашних условиях, а соперником станет севильский Бетис.