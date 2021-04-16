Испания

Скорее всего, "сливочные" потеряют своего капитана предстоящим летом.

Защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос не будет продлевать контракт со "сливочными", что означает, что он покинет команду предстоящим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, руководство мадридского клуба уже пять месяцев не может договориться о новом контракте с 35-летним испанцем. Клуб считает, что у Серхио уже есть более выгодное предложение от другой команды.

В нынешнем сезоне Рамос часто получал травмы и из-за этого провел только 20 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что в Реале определились с четырьмя неприкасаемыми игроками и с теми, кому "укажут на дверь" предстоящим летом.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.