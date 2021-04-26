Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 32-го тура Ла Лиги.

"Атлетическое" дерби в завершении воскресной части поединков 32-г тура испанской Ла Лиги получилось предельно динамичным, так как обеим командам было что терять. Хозяева начали с быстрого гола, чем серьезно смутили своих оппонентов, а Атлетико действительно долго отходил от шока стартовых минут. Однако, уже в завершающей стадии второго тайма команда Симеоне сумела отыграть пропущенный мяч, но так и не удержала даже ничейный результат.

Видео гола и обзор матча:

Атлетик — Атлетико 2:1

Голы: Беренгер, 8, Мартинес, 86 — Савич, 77

Атлетик: Симон — Капа (Лекуэ, 46), Нуньес, Мартинес, Баленсиага — Беренгер (Гомес, 82), Д. Гарсия, Венседор (Весга, 71), Морсильо — Вильялибре (Вильямс, 70), Сансет (Лопес, 75).

Атлетико: Облак — Триппьер (Фелиш, 59), Савич, Фелипе, Лоди — Феррейра Карраско, Эррера (Лемар, 59), Коке, Сауль (Суарес, 59) — Корреа (Торрейра, 64), Льоренте.

Предупреждения: Сансет, Венседор, Д. Гарсия, Лопес — Льоренте, Торрейра.