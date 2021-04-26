Испания

Французский форвард утверждает, что его команда способна победить во всех оставшихся матчах.

Успех каталонской Барселоны в гостевом поединке против Вильярреала (2:1), который был обеспечен дублем от французского нападающего Антуана Гризманна, а также сопутствующая неудача мадридского Атлетико в игре против баскского Атлетика на следующий день, позволяют говорить о том, что "блаугранас" получили неявное преимущество по потерянным очкам в чемпионской гонке текущего сезона.

Вильярреал — Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча

Автор двух мячей в ворота "желтой субмарины" в своем послематчевом интервью поделился впечатлениями от прошедшей игры, а также обсудил перспективы его команды в отношении борьбы за титул.

"Когда соперники забили первыми, мы показали, что не намерены отступать. До этого, у нас было несколько неплохих возможностей, и впредь мы должны стараться всегда открывать счет первыми, дабы избежать столь сложных поединков. У нас осталось шесть игре. Все из них — финалы.

Моя персональная задача на поле — находиться между центральными защитниками и создавать зоны для партнеров по команде. Безусловно, это не моя естественная роль, но я горд тем, что именно так могу помочь Барселоне достигать своих целей.

Перед нами стоит достаточно четкая задача — победа в Ла Лиге. Нам приходится вести борьбу против трех команд одновременно. Это очень непросто, но наша обойма позволяет достигать и не таких результатов.

Атлетико в нынешнем сезоне проводит великолепную кампанию в чемпионате, но мы все равно не имеем права от них отставать. Не вижу поводов смотреть на игру оппонентов, ведь отныне судьба титула принадлежит исключительно нам", — подытожил француз.

В следующем туре каталонская Барселона проведет домашний поединок против Гранады.