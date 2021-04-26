Для испанского форварда это десятый гол в сезоне и девятый за клуб из Сегунды.
Фран Соль (по центру), ФК Тенерифе
26 апреля 2021, 15:19
В поединке 36-го тура испанской Сегунды Тенерифе на своем поле расписал мировую с Кастельоном (1:1).
В этой встрече за хозяев голом отметился арендованный у киевского Динамо Фран Соль. При этом его команда на этот момент уже была в меньшинстве после удаления Хави Алонсо.
Обзор матча:
Для 29-летнего испанца этот гол стал десятым в нынешнем сезоне, при этом девять из них он забил во втором испанском дивизионе. Еще один за Динамо в матче за Суперкубок Украины.
После 36 туров Тенерифе набрал 47 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Сегунды.
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