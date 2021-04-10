Испания

Арендованный динамовец продолжает демонстрировать результативность в Испании.

В поединке 34-го тура испанской Сегунды Тенерифе на своем поле одержал минимальную победу над хихонским Спортингом со счетом 1:0.

В этом матче принял участие нападающий Фран Соль, который выступает за хозяев на правах аренды, а его контракт принадлежит киевскому Динамо.

Именно Соль забил единственный гол в матче, отметившись классной игрой головой на добивании в середине второго тайма.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча:

В нынешнем сезоне Соль провел 30 поединков, в которых забил семь мячей и отдал два ассиста.