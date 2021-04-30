Испания

Барселона действительно неплохо сэкономит, если поступившая информация окажется правдой.

Как сообщает каталонское радио ESport3, нападающий Барселоны Лионель Месси сообщил президенту клуба Жоану Лапорте о своем желании продлить сотрудничество с клубом, согласившись при этом на урезание своей заработной платы на 50%.

Стоит напомнить, что согласно последним данным, 33-летний аргентинец получает в "блаугранас" 71 млн евро в год (после вычета налогов).

Также, ряд испанских СМИ ранее сообщал о том, что продолжительность нового соглашения с футболистом составит два года, после чего он уедет проводить окончание своей карьеры в МЛС.

В текущем сезоне Лео продолжает быть лидером своей команды, сумев за 43 матча забить 34 гола и отдать 14 результативных перед.

Отметим, что накануне Барселона неожиданно уступила Гранаде (1:2), и упустила очередной шанс возглавить таблицу испанской Ла Лиги.