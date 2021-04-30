Football.ua предлагает читателям сделать свой прогноз на будущего триумфатора Ла Лиги.
Фото: Getty Images
30 апреля 2021, 14:54
В поединке 33-го тура испанской Ла Лиги Барселона потерпела домашнее поражение от Гранады со счетом 1:2, тем самым упустив возможность опередить Атлетико с Реалом и возглавить турнирную таблицу.
После первой половины сезона большинство фанатов испанского футбола было уверено в том, что это кампания будет за мадридским Атлетико, который имел солидное преимущество над главными конкурентами, однако под самый занавес чемпионата сократить отставание от лидирующих "матрасников" удалось не только Реалу и Барселоне, но и Севилье.
|#
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|30 АПРЕЛЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Атлетико
|33
|22
|7
|4
|60
|22
|38
|73
|2
|
|Реал Мадрид
|33
|21
|8
|4
|56
|24
|32
|71
|3
|
|Барселона
|33
|22
|5
|6
|77
|31
|46
|71
|4
|
|Севилья
|33
|22
|4
|7
|49
|26
|23
|70
Плотность в верхней части таблицы Ла Лиги действительно поражает, поэтому заключительные туры будут переполнены интригой. Мы же предлагаем пользователям нашего сайта оставить свой прогноз на будущего победителя Ла Лиги.
Календарь оставшихся матчей:
Атлетико: Эльче, Барселона, Реал Сосьедад, Осасуна, Вальядолид.
Реал Мадрид: Осасуна, Севилья, Гранада, Атлетик, Вильярреал.
Барселона: Валенсия, Атлетико, Леванте, Сельта, Эйбар.
Севилья: Атлетик, Реал Мадрид, Валенсия, Вильярреал, Алавес.