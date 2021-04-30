Испания

Football.ua предлагает читателям сделать свой прогноз на будущего триумфатора Ла Лиги.

В поединке 33-го тура испанской Ла Лиги Барселона потерпела домашнее поражение от Гранады со счетом 1:2, тем самым упустив возможность опередить Атлетико с Реалом и возглавить турнирную таблицу.

После первой половины сезона большинство фанатов испанского футбола было уверено в том, что это кампания будет за мадридским Атлетико, который имел солидное преимущество над главными конкурентами, однако под самый занавес чемпионата сократить отставание от лидирующих "матрасников" удалось не только Реалу и Барселоне, но и Севилье.

# 30 АПРЕЛЯ 2021 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Атлетико 33 22 7 4 60 22 38 73 2 Реал Мадрид 33 21 8 4 56 24 32 71 3 Барселона 33 22 5 6 77 31 46 71 4 Севилья 33 22 4 7 49 26 23 70



Плотность в верхней части таблицы Ла Лиги действительно поражает, поэтому заключительные туры будут переполнены интригой. Мы же предлагаем пользователям нашего сайта оставить свой прогноз на будущего победителя Ла Лиги.

Календарь оставшихся матчей:

Атлетико: Эльче, Барселона, Реал Сосьедад, Осасуна, Вальядолид.

Реал Мадрид: Осасуна, Севилья, Гранада, Атлетик, Вильярреал.

Барселона: Валенсия, Атлетико, Леванте, Сельта, Эйбар.

Севилья: Атлетик, Реал Мадрид, Валенсия, Вильярреал, Алавес.