В поединке 33-го тура испанской Ла Лиги Барселона потерпела домашнее поражение от Гранады со счетом 1:2, тем самым упустив возможность опередить Атлетико с Реалом и возглавить турнирную таблицу.

После первой половины сезона большинство фанатов испанского футбола было уверено в том, что это кампания будет за мадридским Атлетико, который имел солидное преимущество над главными конкурентами, однако под самый занавес чемпионата сократить отставание от лидирующих "матрасников" удалось не только Реалу и Барселоне, но и Севилье.

#   30 АПРЕЛЯ 2021 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О
1 Атлетико Атлетико 33 22 7 4 60 22 38 73
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 33 21 8 4 56 24 32 71
3 Барселона Барселона 33 22 5 6 77 31 46 71
4 Севилья Севилья 33 22 4 7 49 26 23 70


Плотность в верхней части таблицы Ла Лиги действительно поражает, поэтому заключительные туры будут переполнены интригой. Мы же предлагаем пользователям нашего сайта оставить свой прогноз на будущего победителя Ла Лиги.

Календарь оставшихся матчей:

Атлетико: Эльче, Барселона, Реал Сосьедад, Осасуна, Вальядолид.
Реал Мадрид: Осасуна, Севилья, Гранада, Атлетик, Вильярреал.
Барселона: Валенсия, Атлетико, Леванте, Сельта, Эйбар.
Севилья: Атлетик, Реал Мадрид, Валенсия, Вильярреал, Алавес.

 

 