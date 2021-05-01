Испания

Football.ua представляет анонс матча 34-го тура Ла Лиги.

В матче 34-го тура Ла Лиги мадридский Реал примет Осасуну.

Реал — Осасуна

Суббота, 1 мая, 22:00. Мадрид, Альфредо ди Стефано. Арбитр — Гильермо Куадра (Испания)

Ла Лига, наряду французской Лигой 1, оказались последними чемпионатами, в которых за несколько туров до окончания розыгрыша присутствует интрига. При этом, довольно занимательно взглянуть на результат последних матчей чемпионата для лидирующей четверки, которая после 33-х туров идет почти нога в ногу.

Возглавляющий турнирную таблицу Атлетико потерпел гостевое поражение от Атлетика. Реал, в свою очередь, сыграл нулевую ничью с Бетисом, а Барселона и вовсе — на домашнем стадионе уступила Гранаде, владея по ходу матча мячом 82% времени. И лишь Севилья, набравшая внушительный ход, добыла заветные три очка и вплотную приблизилась к тройке испанских грандов.

Встреча "сливочных" с Осасуной — это матч, не победив в котором команде Зидана придется уповать на настоящее чудо, ведь повторная одновременная осечка Атлетико и Барселоны крайне маловероятна.

На самом деле, статистика "сливочных" в 2021-м году довольно неплоха: Реал не проигрывает в Ла Лиге с конца января. Тогда "королевский" клуб на домашнем стадионе неожиданно уступил Леванте. Однако, начиная с февраля, в рамках национального чемпионата "бланкос" добыли 9 побед и 4 раза сыграли вничью.

Не стоит забывать и о том, что спустя четыре дня мадридскому клубу предстоит непростой гостевой матч с лондонским Челси в рамках ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов.

Осасуна же в текущем сезоне является самым что ни на есть середняком. В турнирной таблице испанского чемпионата клуб с 40-а очками идет на 11-м месте и совсем немного отстает от располагающихся выше Сельты и Атлетика.

При этом, команда Аррасате Хагобы накануне потерпела лишь первое поражение за последние 7 матчей в Ла Лиге. В принципиальном матче Осасуна уступила, и отдала 10-ю строчку Сельте.

Тем не менее, памплонский клуб все еще имеет математические шансы на попадание в зону еврокубков по итогу сезона, так что отсутствие мотивации — это не о предстоящей встрече.

Говоря о составах, хозяева не смогут рассчитывать на ряд ключевых игроков: Федерико Вальверде, Дани Карвахаля, Лукаса Васкеса, Ферлана Менди и капитана команды Серхио Рамоса.

У гостей же ситуация поприятнее — вне строя оказался лишь голкипер команды Рубен Мартинес.

Статистика личных встреч:

Всего игр: 85 (55 побед Реала, 17 ничьих, 13 побед Осасуны);

На поле Реала: 42 (35 побед Реала, 5 ничьих, 2 побед Осасуны);

На поле Осасуны: 43 (20 побед Реала, 12 ничьих, 11 побед Осасуны);

Забито голов: Реал — 193, Осасуна — 81;

Крупнейшая победа: Реал — 8:0, Осасуна — 4:0.

ПРОГНОЗ 2:1